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Большинство россиян не планируют делать покупки в «чёрную пятницу»

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Согласно новому исследованию, большинство россиян (52%) не планируют совершать покупки в «чёрную пятницу». По словам некоторых из них, они не ждут скидок и считают акцию маркетинговым ходом.
Большинство россиян не планируют делать покупки в «чёрную пятницу»
  • Gettyimages.ru
  • © Serkan Toröz

Об этом сообщает сайт kp.ru. Исследование проходило в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также в мессенджерах Telegram и Viber.

Как утверждают 41% опрошенных, они всегда проверяют продавцов, и если видят, что необходимые товары действительно продают со скидкой, то обязательно их покупают.

Ещё 7% участников исследования отметили, что уже сделали выгодные покупки.

Ранее психолог Новоуренгойского ПНД Татьяна Дусалиева посоветовала планировать свой бюджет, чтобы не совершать спонтанных покупок в «чёрную пятницу», которая продлится в России с 23 по 26 ноября.

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