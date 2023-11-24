Большинство россиян не планируют делать покупки в «чёрную пятницу»
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Об этом сообщает сайт kp.ru. Исследование проходило в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также в мессенджерах Telegram и Viber.
Как утверждают 41% опрошенных, они всегда проверяют продавцов, и если видят, что необходимые товары действительно продают со скидкой, то обязательно их покупают.
Ещё 7% участников исследования отметили, что уже сделали выгодные покупки.
Ранее психолог Новоуренгойского ПНД Татьяна Дусалиева посоветовала планировать свой бюджет, чтобы не совершать спонтанных покупок в «чёрную пятницу», которая продлится в России с 23 по 26 ноября.