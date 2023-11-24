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Омбудсмен Львова-Белова: 80 детей были убиты родителями в 2022 году

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За прошлый год в России 80 детей погибли, став жертвами своих родителей, это жуткая цифра, заявила уполномоченный при президенте по правам ребёнка Мария Львова-Белова во время «Открытого диалога».
Омбудсмен Львова-Белова: 80 детей были убиты родителями в 2022 году
  • РИА Новости
  • © Александр Гальперин

Омбудсмен отметила, что опирается на статистические данные, согласно которым за последний год более 100 тыс. преступлений было совершено против несовершеннолетних.

«В 2022 году было совершено 80 убийств детей родителями», — цитирует её РИА Новости.

Для профилактики таких преступлений разрабатывается стратегия комплексной безопасности детей, напомнила она.

«Надеюсь, что вот реализация позволит существенно улучшить ситуацию в этой сфере», — сказала Львова-Белова.

15 ноября она рассказала, что за десять лет в России на 70% сократилось число детей, находящихся в сиротских учреждениях.

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