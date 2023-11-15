Детский омбудсмен заявила о сокращении детей в сиротских учреждениях на 70%

За десять лет на 70% сократилось число детей, находящихся в сиротских учреждениях.

Об этом заявила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова в ходе всероссийского форума «Профилактика социального сиротства. Жить и воспитываться в семье», открывшемся сегодня в Кирове. Детский омбудсмен отметила успех реформы.

«На сегодняшний момент мы сократили за десять лет на 70% количество детей, находящихся в учреждениях. В настоящее время в федеральном банке данных (детей-сирот) у нас находится 38 тыс. детей», — сказала Львова-Белова, уточнив, что в основном это социальные сироты.

По её словам, 71% этих детей имеют родителей. В тоже время она отметила, что «скрытому социальному сиротству» следует отнести детей, находящихся по заявлению родителей в социально-реабилитационных центрах, приютах, в домах ребёнка и интернатах.

«Семьи, находящиеся в социально опасном положении потенциально могут стать «клиентами» наших интернатных учреждений», — добавила детский омбудсмен.

Львова-Белова обратила внимание на факты необоснованного изъятия детей из семьи. Так, по её словам, были помещены в социально-реабилитационный центр (СРЦ) две девочки, оставленных у бабушки, уехавшей в командировку мамой. «Мы разбирались с командой в чем причина помещения детей в СРЦ, тогда наших детей надо отбирать постоянно — мы же их оставляем с бабушками и дедушками», — заявила она.

Вместе с тем, Львова-Белова отметила и случаи бездействия органов в опеки в ситуациях, когда детей необходимо изымать, и рассказала о том, как одна девочка взяв своих двоих младших братьев и сестру и пойти в приют, просить помощи, потому что сотрудники органов опеки видели, что родители пьют и дебоширят, но не принимали никаких мер. Детский омбудсмен указала на отсутствие единого алгоритма работы органов опеки и пообещала в 2024 году снабдить региональных детских уполномоченных по правам ребёнка «едиными контрольными листами» для оценки работы органов опеки. Она также призвала усилить профилактическую работу с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации и заверила, что перестройка работы домов ребенка, где содержатся дети до четырёх лет не преследует цели их закрытия и лишения сотрудников работы, а лишь переориентацию на семейное устройство детей.