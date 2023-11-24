В Кировской области прокомментировали ситуацию с заболеваемостью ОРВИ
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Об этом сообщает istochnik.online со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.
Отмечается, что показатели соответствуют данному периоду года. Чаще всего болеют дети до 15 лет.
За неделю также зарегистрировано 406 случаев COVID-19, что на 9,7% больше, чем неделей ранее.
Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН выразил мнение, что от гриппа и COVID-19 желательно вакцинироваться раз в год.