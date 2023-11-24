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В Кировской области прокомментировали ситуацию с заболеваемостью ОРВИ

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В Кировской области заболеваемость ОРВИ за неделю с 13 по 19 ноября выросла на 18,5% по сравнению с данными за предшествующую неделю.
В Кировской области прокомментировали ситуацию с заболеваемостью ОРВИ
  • Gettyimages.ru
  • © Guido Mieth

Об этом сообщает istochnik.online со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

Отмечается, что показатели соответствуют данному периоду года. Чаще всего болеют дети до 15 лет.

За неделю также зарегистрировано 406 случаев COVID-19, что на 9,7% больше, чем неделей ранее.

Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН выразил мнение, что от гриппа и COVID-19 желательно вакцинироваться раз в год.

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