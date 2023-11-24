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В Подмосковье направили на нацпроекты около 110 млрд рублей с начала года

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В Московской области с начала 2023 года на реализацию национальных проектов направили более 108 млрд рублей.
В Подмосковье направили на нацпроекты около 110 млрд рублей с начала года
  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative Photos

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Министерство экономики и финансов региона.

Отмечается, что эта сумма на 21% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Как рассказали в ведомстве, наибольший объём финансирования был выделен на нацпроекты «Безопасные качественные дороги» и «Жильё и городская среда».

Также высокие показатели исполнения были достигнуты в проектах «Производительность труда» и «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Ранее сообщалось, что в Самарской области направят более 9,2 млрд рублей на нацпроект «Безопасные качественные дороги» в 2024 году.

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