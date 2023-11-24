В Самарской области направят 9,2 млрд рублей на нацпроект «Безопасные качественные дороги»

В Самарской области направят более 9,2 млрд рублей на нацпроект «Безопасные качественные дороги» в 2024 году.

Как сообщает sovainfo.ru, об этом заявили во время общественного обсуждения проекта бюджета областного Минтранса на 2024—2026 годы.

Из общей суммы 4,4 млрд рублей поступит из федерального бюджета, 4,8 млрд — из дорожного фонда региона.

Экспертам и представителям общественного совета регионального Минтранса также представили список дорог, которые должны быть приведены в нормативное состояние.

Ранее сообщалось, что в Петербурге подготовят проект создания кольцевой линии метро.