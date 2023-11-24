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В Самарской области направят 9,2 млрд рублей на нацпроект «Безопасные качественные дороги»

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В Самарской области направят более 9,2 млрд рублей на нацпроект «Безопасные качественные дороги» в 2024 году.
В Самарской области направят 9,2 млрд рублей на нацпроект «Безопасные качественные дороги»
  • Gettyimages.ru
  • © alexandrumagurean

Как сообщает sovainfo.ru, об этом заявили во время общественного обсуждения проекта бюджета областного Минтранса на 2024—2026 годы.

Из общей суммы 4,4 млрд рублей поступит из федерального бюджета, 4,8 млрд — из дорожного фонда региона.

Экспертам и представителям общественного совета регионального Минтранса также представили список дорог, которые должны быть приведены в нормативное состояние.

Ранее сообщалось, что в Петербурге подготовят проект создания кольцевой линии метро.

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