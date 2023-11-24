В Самарской области направят 9,2 млрд рублей на нацпроект «Безопасные качественные дороги»
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Как сообщает sovainfo.ru, об этом заявили во время общественного обсуждения проекта бюджета областного Минтранса на 2024—2026 годы.
Из общей суммы 4,4 млрд рублей поступит из федерального бюджета, 4,8 млрд — из дорожного фонда региона.
Экспертам и представителям общественного совета регионального Минтранса также представили список дорог, которые должны быть приведены в нормативное состояние.
Ранее сообщалось, что в Петербурге подготовят проект создания кольцевой линии метро.