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В Ассоциации юристов России рассказали о правовом диктанте для школьников

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Исполнительный директор, руководитель аппарата Ассоциации юристов России Елена Спиридонова рассказала подробности о Всероссийском правовом диктанте для школьников и студентов колледжей.
В Ассоциации юристов России рассказали о правовом диктанте для школьников
  • Gettyimages.ru
  • © slexp880

«Ассоциация юристов России ежегодно проводит Всероссийский правовой (юридический) диктант для взрослых с целью проверки уровня юридических знаний», — заявила она в беседе с «Российской газетой».

По её словам, в этом году принято решение реализовать новый проект, рассчитанный на более молодую аудиторию.

«Акция направлена на привлечение внимания к важности изучения правовых дисциплин и формирование правовой культуры у молодого поколения. Суть акции заключается в проведении добровольного тестирования, в ходе которого участники смогут проверить свои знания в области права», — сообщила Спиридонова.

Она отметила, что диктант будет состоять из вопросов по различным отраслям права.

Акция будет проходить с 27 ноября по 1 декабря.

Ранее сообщалось, что Большой этнографический диктант на очных площадках в Удмуртии написали более 6,7 тыс. человек. Акция проходила с 3 по 8 ноября.

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