В Ассоциации юристов России рассказали о правовом диктанте для школьников
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«Ассоциация юристов России ежегодно проводит Всероссийский правовой (юридический) диктант для взрослых с целью проверки уровня юридических знаний», — заявила она в беседе с «Российской газетой».
По её словам, в этом году принято решение реализовать новый проект, рассчитанный на более молодую аудиторию.
«Акция направлена на привлечение внимания к важности изучения правовых дисциплин и формирование правовой культуры у молодого поколения. Суть акции заключается в проведении добровольного тестирования, в ходе которого участники смогут проверить свои знания в области права», — сообщила Спиридонова.
Она отметила, что диктант будет состоять из вопросов по различным отраслям права.
Акция будет проходить с 27 ноября по 1 декабря.
Ранее сообщалось, что Большой этнографический диктант на очных площадках в Удмуртии написали более 6,7 тыс. человек. Акция проходила с 3 по 8 ноября.