Маркетолог Осматеско: в «чёрную пятницу» почти не бывает реальных скидок

Член МРО «Деловая Россия», гендиректор OSM бизнес-академия PR, эксперт федеральных СМИ Ирина Осматеско заявила, что в рамках «чёрной пятницы» реальные скидки встречаются довольно редко.

В беседе с РИАМО эксперт отметила, что для многих магазинов, спортклубов, салонов красоты это продуманный маркетинговый ход, чтобы привлечь покупателей.

«Это ещё и отличная возможность для магазинов продать товар, который залежался или не из топовой категории. Продавцы заранее повышают стоимость и уже на неё дают якобы скидку. В этот период покупатели больше думают не через «мне это нужно», а через «я этого хочу, плюс ещё и скидка», — пояснила Осматеско.

Ранее психолог Новоуренгойского ПНД Татьяна Дусалиева посоветовала планировать свой бюджет, чтобы не совершать спонтанных покупок в «чёрную пятницу», которая продлится в России с 23 по 26 ноября.