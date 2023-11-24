Маркетолог Осматеско: в «чёрную пятницу» почти не бывает реальных скидок
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В беседе с РИАМО эксперт отметила, что для многих магазинов, спортклубов, салонов красоты это продуманный маркетинговый ход, чтобы привлечь покупателей.
«Это ещё и отличная возможность для магазинов продать товар, который залежался или не из топовой категории. Продавцы заранее повышают стоимость и уже на неё дают якобы скидку. В этот период покупатели больше думают не через «мне это нужно», а через «я этого хочу, плюс ещё и скидка», — пояснила Осматеско.
Ранее психолог Новоуренгойского ПНД Татьяна Дусалиева посоветовала планировать свой бюджет, чтобы не совершать спонтанных покупок в «чёрную пятницу», которая продлится в России с 23 по 26 ноября.