RT в Telegram
Подпишись

Маркетолог Осматеско: в «чёрную пятницу» почти не бывает реальных скидок

Короткая ссылка
Член МРО «Деловая Россия», гендиректор OSM бизнес-академия PR, эксперт федеральных СМИ Ирина Осматеско заявила, что в рамках «чёрной пятницы» реальные скидки встречаются довольно редко.
Маркетолог Осматеско: в «чёрную пятницу» почти не бывает реальных скидок
  • Gettyimages.ru
  • © MajaMitrovic

В беседе с РИАМО эксперт отметила, что для многих магазинов, спортклубов, салонов красоты это продуманный маркетинговый ход, чтобы привлечь покупателей.

«Это ещё и отличная возможность для магазинов продать товар, который залежался или не из топовой категории. Продавцы заранее повышают стоимость и уже на неё дают якобы скидку. В этот период покупатели больше думают не через «мне это нужно», а через «я этого хочу, плюс ещё и скидка», — пояснила Осматеско.

Ранее психолог Новоуренгойского ПНД Татьяна Дусалиева посоветовала планировать свой бюджет, чтобы не совершать спонтанных покупок в «чёрную пятницу», которая продлится в России с 23 по 26 ноября.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить