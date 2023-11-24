В Чувашии отремонтировали более 118 км автодорог по нацпроекту в 2023 году
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Об этом сообщает RuNews24 со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
В текущем году на ремонт автодорог Чувашии было направлено 4,8 млрд рублей из бюджетов всех уровней.
По словам врио министра транспорта и дорожного хозяйства региона Максима Петрова, особое внимание в ходе работ уделялось повышению безопасности дорожного движения.
Ранее НСН со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что в столице в текущем году улучшено 100 маршрутов наземного транспорта возле станций метро и московских центральных диаметров (МЦД) с учётом пожеланий граждан.