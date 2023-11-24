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В Чувашии отремонтировали более 118 км автодорог по нацпроекту в 2023 году

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В Чувашии привели в порядок более 118 км автодорог по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».
В Чувашии отремонтировали более 118 км автодорог по нацпроекту в 2023 году
  • Gettyimages.ru
  • © shutterjack

Об этом сообщает RuNews24 со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

В текущем году на ремонт автодорог Чувашии было направлено 4,8 млрд рублей из бюджетов всех уровней.

По словам врио министра транспорта и дорожного хозяйства региона Максима Петрова, особое внимание в ходе работ уделялось повышению безопасности дорожного движения.

Ранее НСН со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что в столице в текущем году улучшено 100 маршрутов наземного транспорта возле станций метро и московских центральных диаметров (МЦД) с учётом пожеланий граждан.

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