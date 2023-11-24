ХМАО и Екатеринбург свяжет новая трасса
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Об этом сообщает URA.RU.
«Мы планируем строительство нового транспортного коридора, который свяжет ХМАО и Екатеринбург: это дорога Екатеринбург — Верхняя Тавда, далее — на Куминский Кондинского района, Урай, Светский, Приобье, Андру, Сосновку и выход на Ямал. Для всех жителей центрального и восточного районов округа, которые хотят поехать в Екатеринбург, время в пути сократится примерно на четыре часа», — сказал Лебедев.
Отмечается, что новая трасса сократит путь из ХМАО до Екатеринбурга на 300—400 км.
Реализация проекта запланирована на 2025 год.
Ранее сообщалось, что в Самарской области направят 9,2 млрд рублей на нацпроект «Безопасные качественные дороги».