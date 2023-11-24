ХМАО и Екатеринбург свяжет новая трасса

Директор Департамента дорожного хозяйства Югры Александр Лебедев заявил, что из Ханты-Мансийского автономного округа в Екатеринбург построят новую трассу.

Об этом сообщает URA.RU.

«Мы планируем строительство нового транспортного коридора, который свяжет ХМАО и Екатеринбург: это дорога Екатеринбург — Верхняя Тавда, далее — на Куминский Кондинского района, Урай, Светский, Приобье, Андру, Сосновку и выход на Ямал. Для всех жителей центрального и восточного районов округа, которые хотят поехать в Екатеринбург, время в пути сократится примерно на четыре часа», — сказал Лебедев.

Отмечается, что новая трасса сократит путь из ХМАО до Екатеринбурга на 300—400 км.

Реализация проекта запланирована на 2025 год.

Ранее сообщалось, что в Самарской области направят 9,2 млрд рублей на нацпроект «Безопасные качественные дороги».