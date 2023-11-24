ТАСС: экс-участница «Дома-2» обратилась в полицию из-за потери 5 млн рублей
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«Она сообщила, что год назад ей предложили инвестировать деньги в проект и обещали прибыль в размере 20%. Она согласилась и передала инициаторам вложения 5 млн рублей», — сказали агентству.
Как утверждается в сообщении, спустя год дивиденды Пинчук не получила, а вложенные средства ей не вернули.
«По данному факту проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего, устанавливаются лица, причастные к инциденту», — сказал представитель правоохранительных органов.
В сентябре в Подмосковье полицейские задержали подозреваемого в краже около 2,5 млн рублей из квартиры актрисы Юлии Рутберг в районе Хамовники.