ТАСС: экс-участница «Дома-2» обратилась в полицию из-за потери 5 млн рублей

Полиция начала проверку после того, как к ним обратилась бывшая участника шоу «Дом-2» Ирина Пинчук. Девушка пожаловалась на то, что у неё похитили 5 млн рублей, обещая прибыль от инвестиций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Она сообщила, что год назад ей предложили инвестировать деньги в проект и обещали прибыль в размере 20%. Она согласилась и передала инициаторам вложения 5 млн рублей», — сказали агентству.

Как утверждается в сообщении, спустя год дивиденды Пинчук не получила, а вложенные средства ей не вернули.

«По данному факту проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего, устанавливаются лица, причастные к инциденту», — сказал представитель правоохранительных органов.

В сентябре в Подмосковье полицейские задержали подозреваемого в краже около 2,5 млн рублей из квартиры актрисы Юлии Рутберг в районе Хамовники.