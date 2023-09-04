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В Подмосковье задержан подозреваемый в краже из квартиры актрисы Рутберг

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В Подмосковье полицейские задержали подозреваемого в краже около 2,5 млн рублей из квартиры актрисы Юлии Рутберг в районе Хамовники.
В Подмосковье задержан подозреваемый в краже из квартиры актрисы Рутберг
  • globallookpress.com
  • © Баранов Владимир

Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на начальника управления информации и общественных связей ГУ МВД России по г. Москве Владимира Васенина.

«Злоумышленник путём повреждения замка входной двери проник в квартиру одного из домов на Смоленской-Сенной площади, откуда похитил денежные средства в рублях и иностранной валюте, после чего скрылся... Им оказался 37-летний мужчина. При задержании у злоумышленника изъята часть похищенных денежных средств», — отметил он.

По его словам, взломщик оставил после себя порядок, что говорит о возможной осведомлённости преступника о месте хранения денег. Квартира актрисы находится под охраной, но в день взлома сигнализация не включилась.

Возбуждено уголовное дело по ст.158 УК России («Кража»).

Сейчас устанавливаются соучастники преступления.

Ранее народная артистка России Юлия Рутберг прокомментировала сообщения об ограблении её квартиры.

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