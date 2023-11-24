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Госинспекция восстановила более 600 ветхих построек в Москве с 2020 года

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Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что столичная Госинспекция по недвижимости восстановила более 600 ветхих объектов с 2020 года.

Об этом он рассказал в ходе открытия информационно-консультационного центра Госинспекции по недвижимости «ГИНэтика порядка», информирует НСН.

Ведомство выявляет заброшенные и разрушающиеся объекты с целью проведения впоследствии ремонта и возвращения их в хозяйственный оборот города.

«Почти за три года в столице приняли решение по более чем 1,5 тыс. объектам: 625 ветхих строений отремонтировали и ликвидировали 895 опасных построек, которые невозможно было восстановить», — привёл данные Ефимов.

Ранее сообщалось, что Кировская область заняла четвёртое место среди регионов Приволжского федерального округа по объёмам строительства по итогам девяти месяцев 2023 года. Рост составил 122,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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