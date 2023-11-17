В Кировской области объёмы строительства нарастили на 122% в текущем году

Кировская область заняла четвёртое место среди регионов Приволжского федерального округа по объёмам строительства по итогам девяти месяцев 2023 года. Рост составил 122,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом пишет progorod43 со ссылкой на данные федеральной службы статистики.

При этом среднероссийский показатель равен 108,8%, средний показатель по ПФО — 116,9%.

Объёмы строительства жилья в регионе планируют наращивать. Так, уже заключено 29 договоров комплексного развития территорий (КРТ).

В сфере индивидуального жилищного строительства (ИЖС) индекс роста за девять месяцев составил 104,5%.

Ранее НСН со ссылкой на заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарёва сообщала, что в столице на месте ранее снесённых домов возведут 102 новостройки по программе реновации. Общая площадь квартир в этих домах достигнет 1,8 млн кв. м.