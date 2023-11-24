Строительство третьего терминала аэропорта Казани запланировано на 2024 год

Строительство третьего терминала аэропорта Казани планируют начать в 2024 году. Об этом рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов.

Как сообщает «Бизнес Online», аэропорт Казани рассчитан на приём 2,5 млн пассажиров в год. За счёт строительства нового терминала его пропускную способность хотят увеличить вдвое — до 5 млн пассажиров.

Будущий терминал будет примыкать к действующему аэровокзалу, он будет в два раза больше, чем два существующих — 1 и 1А. В будущем их реконструируют и объединят с новым зданием в один комплекс.

Ранее сообщалось, что правительство России выделит 1 млрд рублей на реконструкцию аэропортов в Дагестане и Якутии.