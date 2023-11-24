Строительство третьего терминала аэропорта Казани запланировано на 2024 год
- РИА Новости
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Как сообщает «Бизнес Online», аэропорт Казани рассчитан на приём 2,5 млн пассажиров в год. За счёт строительства нового терминала его пропускную способность хотят увеличить вдвое — до 5 млн пассажиров.
Будущий терминал будет примыкать к действующему аэровокзалу, он будет в два раза больше, чем два существующих — 1 и 1А. В будущем их реконструируют и объединят с новым зданием в один комплекс.
Ранее сообщалось, что правительство России выделит 1 млрд рублей на реконструкцию аэропортов в Дагестане и Якутии.