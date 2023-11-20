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Кабмин выделит 1 млрд рублей на реконструкцию аэропортов в Дагестане и Якутии

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Правительство России выделит 1 млрд рублей на реконструкцию аэропортов в Дагестане и Якутии, информирует пресс-служба российского кабмина.
Кабмин выделит 1 млрд рублей на реконструкцию аэропортов в Дагестане и Якутии
  • Gettyimages.ru
  • © Kathrin Ziegler

«Минтрансу будет направлен 1 млрд рублей на реконструкцию двух воздушных гаваней — в Дагестане и Якутии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что средства будут потрачены на строительство дополнительной взлётно-посадочной полосы в аэропорту Махачкалы, а также на модернизацию аэропорта в Олекминске.

Как подчеркнул премьер-министр России Михаил Мишустин, реконструкция аэропортов способствует увеличению количества рейсов, а также предоставит гражданам возможность путешествовать с комфортом.

В сентябре правительство России выделило более 2,6 млрд рублей на поддержку аэропортов, в которых временно приостановили обслуживание гражданских авиарейсов.

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