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Кабмин выделил более 2,6 млрд рублей на поддержку аэропортов на юге России

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Правительство России выделило более 2,6 млрд рублей на поддержку аэропортов, в которых временно приостановили обслуживание гражданских авиарейсов.
Кабмин выделил более 2,6 млрд рублей на поддержку аэропортов на юге России
  • РИА Новости

Об этом сообщила пресс-служба российского кабмина.

«Правительство выделило ещё более 2,6 млрд рублей на поддержку аэропортов на юге и в центре России», — говорится в сообщении.

Уточняется, что речь идёт об аэропортах Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Липецка, Белгорода, Брянска, Курска, Воронежа и Симферополя.

Ранее стало известно, что правительство дополнительно выделит 5 млрд рублей «Росавиации» на поддержку отрасли.

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