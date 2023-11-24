У станции МЦД «Минская» завершили работы по благоустройству

У станции «Минская» Московских центральных диаметров (МЦД) завершили работы по благоустройству. Специалисты комплекса городского хозяйства обновили окружающую инфраструктуру.

Об этом сообщает сайт kp.ru.

«Реализация проекта позволила улучшить пешеходную и транспортную доступность станции, создать комфортные общественные пространства для местных жителей и посетителей Парка Победы на Поклонной горе», — заявил заммэра Пётр Бирюков.

В частности, появился сквер, площадь которого превышает 26 тыс. кв. м. Также проведена реорганизация пешеходного трафика.

Ранее сообщалось, что в Петербурге подготовят проект создания кольцевой линии метро.