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У станции МЦД «Минская» завершили работы по благоустройству

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У станции «Минская» Московских центральных диаметров (МЦД) завершили работы по благоустройству. Специалисты комплекса городского хозяйства обновили окружающую инфраструктуру.
У станции МЦД «Минская» завершили работы по благоустройству

Об этом сообщает сайт kp.ru.

«Реализация проекта позволила улучшить пешеходную и транспортную доступность станции, создать комфортные общественные пространства для местных жителей и посетителей Парка Победы на Поклонной горе», — заявил заммэра Пётр Бирюков.

В частности, появился сквер, площадь которого превышает 26 тыс. кв. м. Также проведена реорганизация пешеходного трафика.

Ранее сообщалось, что в Петербурге подготовят проект создания кольцевой линии метро.

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