В Кургане завели дело по факту падения школьника в траншею
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт областного СУ СК России.
«По данным следствия, девятилетний мальчик, возвращаясь из школы домой, проходя в тёмное время суток по тротуару, упал в траншею, предназначенную для проведения газопровода. При этом опасный участок территории огорожен не был», — заявили в ведомстве.
Устанавливаются ответственные лица, которые не приняли мер по ограждению траншеи.
Ранее сообщалось, что главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о ходе проверки по факту падения ребёнка в колодец коллектора в Копейске Челябинской области.