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В Кургане завели дело по факту падения школьника в траншею

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В Кургане завели уголовное дело по факту падения девятилетнего мальчика в траншею. Инцидент произошёл на улице 1 Мая.
В Кургане завели дело по факту падения школьника в траншею
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт областного СУ СК России.

«По данным следствия, девятилетний мальчик, возвращаясь из школы домой, проходя в тёмное время суток по тротуару, упал в траншею, предназначенную для проведения газопровода. При этом опасный участок территории огорожен не был», — заявили в ведомстве.

Устанавливаются ответственные лица, которые не приняли мер по ограждению траншеи.

Ранее сообщалось, что главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о ходе проверки по факту падения ребёнка в колодец коллектора в Копейске Челябинской области.

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