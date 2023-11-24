В Кургане завели дело по факту падения школьника в траншею

В Кургане завели уголовное дело по факту падения девятилетнего мальчика в траншею. Инцидент произошёл на улице 1 Мая.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт областного СУ СК России.

«По данным следствия, девятилетний мальчик, возвращаясь из школы домой, проходя в тёмное время суток по тротуару, упал в траншею, предназначенную для проведения газопровода. При этом опасный участок территории огорожен не был», — заявили в ведомстве.

Устанавливаются ответственные лица, которые не приняли мер по ограждению траншеи.

Ранее сообщалось, что главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о ходе проверки по факту падения ребёнка в колодец коллектора в Копейске Челябинской области.