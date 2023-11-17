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Бастрыкину доложат о ходе проверки падения ребёнка в канализацию в Челябинске

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Главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о ходе проверки по факту падения ребёнка в колодец коллектора в Копейске Челябинской области.
Бастрыкину доложат о ходе проверки падения ребёнка в канализацию в Челябинске
  • © РИА Новости / Алексей Сухоруков

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу СК России.

Инцидент произошёл 15 ноября.

«11-летний мальчик упал в коллектор глубиной почти 5 м. Колодец оказался прикрыт картоном, и ребёнок получил телесные повреждения», — заявили в Telegram-канале ведомства.

В настоящее время проводится проверка по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области выясняют обстоятельства падения подростка в открытый люк.

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