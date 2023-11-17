Бастрыкину доложат о ходе проверки падения ребёнка в канализацию в Челябинске
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу СК России.
Инцидент произошёл 15 ноября.
«11-летний мальчик упал в коллектор глубиной почти 5 м. Колодец оказался прикрыт картоном, и ребёнок получил телесные повреждения», — заявили в Telegram-канале ведомства.
В настоящее время проводится проверка по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.
Ранее сообщалось, что в Челябинской области выясняют обстоятельства падения подростка в открытый люк.