В Херсонской области отменили режим ЧС, введённый из-за аварии на Каховской ГЭС

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо отменил режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в регионе, введённый из-за аварии на Каховской ГЭС в июне текущего года.

«Режим чрезвычайной ситуации регионального характера на территории Херсонской области, введённый моим указом от 06 июня 2023 года в связи с катастрофой на Каховской ГЭС, отменён», — написал он в Telegram.

По его словам, ликвидация основных последствий подтопления после разрушения украинскими войсками Каховской ГЭС завершена.

Ранее заместитель председателя правительства Херсонской области Александр Ветров заявил, что ущерб от разрушения Каховской ГЭС составил 468 млрд рублей.