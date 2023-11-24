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Сальдо заявил о завершении ликвидации последствий разрушения Каховской ГЭС

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Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил о ликвидации основных последствий подтопления после разрушения украинскими войсками Каховской ГЭС.
Сальдо заявил о завершении ликвидации последствий разрушения Каховской ГЭС
  • AFP
  • © Olga MALTSEVA

«Ликвидация основных последствий подтопления, вызванного разрушением Каховской плотины, завершена», — написал он в своём Telegram.

По его словам, к настоящему моменту полностью освобождены от воды 22 населённых пункта. Осушены улицы и здания, убраны завалы мусора, произведена санитарная обработка территорий. Полностью восстановлена связь, почти полностью — газоснабжение и централизованное водоснабжение в газифицированных и канализованных населённых пунктах. Сальдо отметил, что также выполнены и другие необходимые работы.

«В целях оказания финансовой помощи пострадавшим гражданам и родственникам погибших выплачено более 185 млн рублей», — добавил он.

Ранее заместитель председателя правительства Херсонской области Александр Ветров заявил, что ущерб от разрушения Каховской ГЭС составил 468 млрд рублей.

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