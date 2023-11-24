СК Челябинской области проверит обстоятельства столкновения иномарки с автобусом

Доследственную проверку проводят в Челябинской области по факту столкновения пассажирского автобуса с легковым автомобилем.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону.

Проверка проводится по признакам ст. 238 УК России (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья).

«Следователем будут установлены все обстоятельства и дана правовая оценка действиям лиц, оказывавших услуги пассажирской перевозки», — прокомментировали в СУ СКР.

ДТП произошло днём 24 ноября на 6-м км автодороги Челябинск — Октябрьская.

По предварительным данным, женщина 1988 года рождения, которая находилась за рулём автомобиля BMW X1, не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автобусом ПАЗ, который съехал в кювет. Водитель легкового авто получила травмы.

Ранее сообщалось, что в Дзержинске два человека погибли при столкновении пяти автомобилей.