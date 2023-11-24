Женщина на иномарке столкнулась с автобусом под Челябинском, есть пострадавший

Авария произошла на автомобильной дороге в Челябинской области, где столкнулись иномарка BMW X1 и пассажирский автобус. В результате ДТП пострадал один человек.

Как сообщили в региональном управлении ГИБДД, авария произошла утром 24 ноября на 6-м км автодороги Челябинск — Октябрьская.

За рулём иномарки находилась женщина 1988 года рождения. По предварительным данным, она не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автобусом ПАЗ.

«После чего автобус совершил съезд в правый кювет по ходу движения и автомобиль BMW совершил съезд в правый кювет. В результате ДТП травмы получила водитель BMW», — уточняется в сообщении.

Ранее стало известно, что два человека скончались в результате столкновения на Автозаводском шоссе в Дзержинске Нижегородской области пяти машин.