Россияне планируют покупать товары с рассрочкой и в кредит в «чёрную пятницу»
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Об этом информирует «Газета.Ru» со ссылкой на данные финансового маркетплейса «Выберу.ру».
Респонденты, в частности, выразили мнение, что сами по себе скидки без возможности платить долями не кажутся им привлекательными.
Ещё 17% опрошенных планируют оплачивать покупки кредитками с кэшбеком на нужную категорию. 12% будут копить на покупку нужной вещи, 11% заявили о готовности взять небольшой кредит на шопинг.
Лишь 1% опрошенных не видят в «чёрной пятнице» дополнительной финансовой нагрузки для своего бюджета.
При этом 39% респондентов отметили, что считают «чёрную пятницу» бесполезной, так как обычные сезонные скидки, по их мнению, выгоднее.
Ранее ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с радио «Комсомольская правда» не исключил, что до конца 2023 года цены на смартфоны начнут снижаться.