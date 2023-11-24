Россияне планируют покупать товары с рассрочкой и в кредит в «чёрную пятницу»

Россияне, принявшие участие в новом исследовании, рассказали, что в дни распродаж стараются приобретать товары у продавцов, предоставляющих возможность гибкой системы оплаты. Так, почти 21% опрошенных заявили о намерении купить товары в рассрочку в «чёрную пятницу».

Об этом информирует «Газета.Ru» со ссылкой на данные финансового маркетплейса «Выберу.ру».

Респонденты, в частности, выразили мнение, что сами по себе скидки без возможности платить долями не кажутся им привлекательными.

Ещё 17% опрошенных планируют оплачивать покупки кредитками с кэшбеком на нужную категорию. 12% будут копить на покупку нужной вещи, 11% заявили о готовности взять небольшой кредит на шопинг.

Лишь 1% опрошенных не видят в «чёрной пятнице» дополнительной финансовой нагрузки для своего бюджета.

При этом 39% респондентов отметили, что считают «чёрную пятницу» бесполезной, так как обычные сезонные скидки, по их мнению, выгоднее.

Ранее ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с радио «Комсомольская правда» не исключил, что до конца 2023 года цены на смартфоны начнут снижаться.