Кабмин России выделил почти 90 млрд рублей для выплат детского единого пособия
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Как следует из опубликованного в Telegram-канале правительства России сообщения, необходимость дополнительного финансирования продиктована ростом числа получателей этой меры поддержки.
«Выделенные средства позволят обеспечить пособием более 10 млн детей», — указывается в сообщении.
Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан Ирина Волынец предложила не учитывать имущественный фактор при расчёте детского пособия.