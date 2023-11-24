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Кабмин России выделил почти 90 млрд рублей для выплат детского единого пособия

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Более 89,5 млрд рублей выделят из бюджета на выплату ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребёнка. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
Кабмин России выделил почти 90 млрд рублей для выплат детского единого пособия
  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative Photos

Как следует из опубликованного в Telegram-канале правительства России сообщения, необходимость дополнительного финансирования продиктована ростом числа получателей этой меры поддержки.

«Выделенные средства позволят обеспечить пособием более 10 млн детей», — указывается в сообщении.

Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан Ирина Волынец предложила не учитывать имущественный фактор при расчёте детского пособия.

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