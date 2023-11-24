Кабмин России выделил почти 90 млрд рублей для выплат детского единого пособия

Более 89,5 млрд рублей выделят из бюджета на выплату ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребёнка. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

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Как следует из опубликованного в Telegram-канале правительства России сообщения, необходимость дополнительного финансирования продиктована ростом числа получателей этой меры поддержки. «Выделенные средства позволят обеспечить пособием более 10 млн детей», — указывается в сообщении. Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан Ирина Волынец предложила не учитывать имущественный фактор при расчёте детского пособия.