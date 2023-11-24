Владимиров: курортный сбор принёс Ставрополью 1,7 млрд рублей
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Об этом сообщает телеканал «СвоёТВ».
Отмечается, что в текущем году регион с опережением выполнил план по собираемости курортного сбора.
На полученные средства благоустроили 38 объектов, в их числе парк «Цветник» в Пятигорске и Каскадная лестница в Железноводске.
Кроме того, 45 проектов включили в планы на благоустройство на 2023—2024 годы.
«Курортный сбор — полезный инструмент для нашего региона. Важно, чтобы он продолжал своё действие», — сказал Владимиров.
Ранее сообщалось, что в Геленджике побывали 4 млн туристов с начала года.