RT в Telegram
Подпишись

Владимиров: курортный сбор принёс Ставрополью 1,7 млрд рублей

Короткая ссылка
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что курортный сбор в 2023 году принёс региону 1,7 млрд рублей.
Владимиров: курортный сбор принёс Ставрополью 1,7 млрд рублей
  • Gettyimages.ru
  • © GoodLifeStudio

Об этом сообщает телеканал «СвоёТВ».

Отмечается, что в текущем году регион с опережением выполнил план по собираемости курортного сбора.

На полученные средства благоустроили 38 объектов, в их числе парк «Цветник» в Пятигорске и Каскадная лестница в Железноводске.

Кроме того, 45 проектов включили в планы на благоустройство на 2023—2024 годы.

«Курортный сбор — полезный инструмент для нашего региона. Важно, чтобы он продолжал своё действие», — сказал Владимиров.

Ранее сообщалось, что в Геленджике побывали 4 млн туристов с начала года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить