В Кировской области выросла доля многодетных семей

Доля многодетных семей в Кировской области выросла за последние несколько лет.

Об этом сообщает istochnik.online со ссылкой на Кировстат.

Отмечается, что в 2022 году в регионе родились 8952 ребёнка.

Из этого числа 1681 ребёнок стал третьим в семье, а 808 детей оказались четвёртыми. Кроме того, были зарегистрированы 102 двойни.

Согласно исследованию, наибольшее число детей (5847) родились у женщин в возрасте 25—36 лет. Это 65,3% от общего числа родившихся.

Также стало известно, что средний возраст матери в 2022 году составил 29 лет.

Ранее в Тюменской области рассказали о мерах поддержки семей.