В Кировской области выросла доля многодетных семей
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Об этом сообщает istochnik.online со ссылкой на Кировстат.
Отмечается, что в 2022 году в регионе родились 8952 ребёнка.
Из этого числа 1681 ребёнок стал третьим в семье, а 808 детей оказались четвёртыми. Кроме того, были зарегистрированы 102 двойни.
Согласно исследованию, наибольшее число детей (5847) родились у женщин в возрасте 25—36 лет. Это 65,3% от общего числа родившихся.
Также стало известно, что средний возраст матери в 2022 году составил 29 лет.
Ранее в Тюменской области рассказали о мерах поддержки семей.