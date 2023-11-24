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В Кировской области выросла доля многодетных семей

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Доля многодетных семей в Кировской области выросла за последние несколько лет.
В Кировской области выросла доля многодетных семей
  • Gettyimages.ru
  • © PhotoAlto / Eric Audras

Об этом сообщает istochnik.online со ссылкой на Кировстат.

Отмечается, что в 2022 году в регионе родились 8952 ребёнка.

Из этого числа 1681 ребёнок стал третьим в семье, а 808 детей оказались четвёртыми. Кроме того, были зарегистрированы 102 двойни.

Согласно исследованию, наибольшее число детей (5847) родились у женщин в возрасте 25—36 лет. Это 65,3% от общего числа родившихся.

Также стало известно, что средний возраст матери в 2022 году составил 29 лет.

Ранее в Тюменской области рассказали о мерах поддержки семей.

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