В Тюменской области рассказали о мерах поддержки семей
- РИА Новости
Об этом сообщает nashgorod.ru.
«Неуклонный рост количества многодетных семей внушает оптимизм. Есть среди них и настоящие герои. Например, Наталья и Андрей Якунины, у которых недавно родился уже восьмой ребёнок. Президентским указом они награждены орденом «Родительская слава», — сказал Моор.
Он также отметил, что за последние пять лет общее число многодетных семей в регионе увеличилось и составляет более 36,5 тыс., передаёт Тюменская область сегодня.
«Федеральные и региональные меры поддержки семей с детьми достаточно многочисленны, хорошо известны и востребованы», — добавил губернатор.
Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае более 16 тыс. семей получили пособие при рождении ребёнка с начала 2023 года.