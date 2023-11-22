В Тюменской области рассказали о мерах поддержки семей

Губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал о мерах поддержки семей в регионе на ежегодном послании областным депутатам.

Об этом сообщает nashgorod.ru.

«Неуклонный рост количества многодетных семей внушает оптимизм. Есть среди них и настоящие герои. Например, Наталья и Андрей Якунины, у которых недавно родился уже восьмой ребёнок. Президентским указом они награждены орденом «Родительская слава», — сказал Моор.

Он также отметил, что за последние пять лет общее число многодетных семей в регионе увеличилось и составляет более 36,5 тыс., передаёт Тюменская область сегодня.

«Федеральные и региональные меры поддержки семей с детьми достаточно многочисленны, хорошо известны и востребованы», — добавил губернатор.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае более 16 тыс. семей получили пособие при рождении ребёнка с начала 2023 года.