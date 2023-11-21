В текущем году 16 тысяч семей Ставрополья получили выплаты за рождение ребёнка
- Gettyimages.ru
Об этом информирует «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу отделения Соцфонда России по региону.
Размер пособия с 1 февраля 2023 составляет 22 909 рублей.
«Срок выплаты пособия работающим гражданам — не более десяти рабочих дней со дня получения сведений из единого реестра ЗАГС о государственной регистрации рождения. Неработающим гражданам необходимо подать заявление на выплату», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что в Новосибирске семьям перечислили более 300 тыс. различных детских пособий по итогам 11 месяцев 2023 года.