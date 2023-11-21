В Новосибирской области 36 млрд рублей детских пособий выплатили в 2023 году

Семьям Новосибирска перечислили более 300 тыс. различных детских пособий по итогам 11 месяцев 2023 года.

Об этом сообщает Сиб.фм со ссылкой на пресс-службу регионального отделения СФР.

Так, в текущем году было оформлено более 14,8 тыс. сертификатов по материнскому капиталу. Помимо этого, органы СФР перечисляют семьям ещё около 11 различных выплат на детей.

Ежемесячно на обеспечение детских пособий в Новосибирской области выплачивают семьям более 3,7 млрд рублей. В этом году на выплаты таких пособий было направлено более 36 млрд рублей.

Ранее ведущий юрист «Европейской юридической службы» Ирина Белова рассказала о новых правилах выплаты детского пособия для ряда российских семей, вступающих в силу с 1 января 2023 года.