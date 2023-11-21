RT в Telegram
Подпишись

В Новосибирской области 36 млрд рублей детских пособий выплатили в 2023 году

Короткая ссылка
Семьям Новосибирска перечислили более 300 тыс. различных детских пособий по итогам 11 месяцев 2023 года.
В Новосибирской области 36 млрд рублей детских пособий выплатили в 2023 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает Сиб.фм со ссылкой на пресс-службу регионального отделения СФР.

Так, в текущем году было оформлено более 14,8 тыс. сертификатов по материнскому капиталу. Помимо этого, органы СФР перечисляют семьям ещё около 11 различных выплат на детей.

Ежемесячно на обеспечение детских пособий в Новосибирской области выплачивают семьям более 3,7 млрд рублей. В этом году на выплаты таких пособий было направлено более 36 млрд рублей.

Ранее ведущий юрист «Европейской юридической службы» Ирина Белова рассказала о новых правилах выплаты детского пособия для ряда российских семей, вступающих в силу с 1 января 2023 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить