Юрист Белова рассказала о нововведениях для получателей детских пособий

Ведущий юрист «Европейской юридической службы» Ирина Белова рассказала о новых правилах выплаты детского пособия для ряда российских семей, вступающих в силу с 1 января 2023 года.

Многие детские пособия были заменены на выплату ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребёнка, сообщила она в беседе с Life.ru.

«С 1 декабря будет рассмотрено право на получение нового ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребёнка в отношении тех получателей, которым старые пособия были назначены до 30 ноября 2023 года», — объяснила Белова.

При этом семьи вправе получать уже назначенные ранее выплаты, уточнила она.

Право на назначение пособия зависит от ряда факторов, в том числе от среднедушевого дохода семьи, что ранее не учитывалось при назначении некоторых детских пособий.

Ранее, по сообщениям сайта kp.ru, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что сформирован бюджет столицы на период с 2024 по 2026 год. По его словам, 50% средств будет, как и ранее, направлено на социальные мероприятия, в том числе на поддержку горожан, образование и медицину.