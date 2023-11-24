Магазины Desport начнут открываться на месте Decathlon в конце ноября
Первые магазины на месте Decathlon откроются в конце ноября — начале декабря
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По его словам, первыми на очереди окажутся торговые точки в Москве и Санкт-Петербурге, а затем магазины начнут открываться и в других городах страны.
Всего до конца года планируется открыть порядка 30 торговых точек.
«Магазины будут открываться постепенно, по мере формирования ассортимента и поступления товаров», — цитирует Евтухова ТАСС.
Ранее сообщалось, что выкупившая бизнес Decathlon в России компания APM запускает новую сеть спортивных товаров, получившую название Desport.