RT в Telegram
Подпишись

Путин присвоил 14 жителям Челябинской области награды и звания

Короткая ссылка
В Челябинской области 14 жителей представили к государственным наградам — постановление подписал президент Владимир Путин 23 ноября.
Путин присвоил 14 жителям Челябинской области награды и звания
  • globallookpress.com

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на официальный интернет-портал правовой информации.

В частности, двум работникам АО «ГРЦ имени академика В.П. Макеева» присвоены медали «За заслуги перед Отечеством» II степени. 

Наград также удостоились четверо сотрудников ГБУЗ «Территориальный центр медицины катастроф Челябинской области». А заведующий отделением Детской городской клинической больницы №8 Челябинска награждён медалью «Луки Крымского».

Ещё несколько жителей региона удостоились званий «Заслуженный работник ракетно-космической промышленности России», «Заслуженный металлург», «Заслуженный работник транспорта», «Заслуженный энергетик».

Ранее сообщалось, что губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров вручил награды жителям региона в преддверии Дня народного единства.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить