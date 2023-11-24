Путин присвоил 14 жителям Челябинской области награды и звания

В Челябинской области 14 жителей представили к государственным наградам — постановление подписал президент Владимир Путин 23 ноября.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на официальный интернет-портал правовой информации.

В частности, двум работникам АО «ГРЦ имени академика В.П. Макеева» присвоены медали «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Наград также удостоились четверо сотрудников ГБУЗ «Территориальный центр медицины катастроф Челябинской области». А заведующий отделением Детской городской клинической больницы №8 Челябинска награждён медалью «Луки Крымского».

Ещё несколько жителей региона удостоились званий «Заслуженный работник ракетно-космической промышленности России», «Заслуженный металлург», «Заслуженный работник транспорта», «Заслуженный энергетик».

Ранее сообщалось, что губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров вручил награды жителям региона в преддверии Дня народного единства.