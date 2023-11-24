Мишустин поручил проработать реализацию проектов развития городских электричек

Российский премьер Михаил Мишустин поручил проработать параметры реализации проектов по развитию городских электричек.

Об этом сообщается на сайте правительства.

Отмечается, что Минтрансу, Минфину и Минэкономразвития совместно с ОАО «РЖД» необходимо проработать параметры реализации проектов по развитию городских электричек до 2030 года, чтобы модернизировать транспортную инфраструктуру.

Поручение необходимо выполнить до 1 декабря, уточняется в материале.

Ранее Мишустин заявил, что транспортная отрасль в России движется вперёд, несмотря на антироссийские санкции, а также обеспечивает поставки в другие страны экспортной продукции.

7 ноября он сообщил, что правительство утвердило стратегию по цифровой трансформации транспортной отрасли России до 2030 года.