Мишустин поручил проработать реализацию проектов развития городских электричек
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте правительства.
Отмечается, что Минтрансу, Минфину и Минэкономразвития совместно с ОАО «РЖД» необходимо проработать параметры реализации проектов по развитию городских электричек до 2030 года, чтобы модернизировать транспортную инфраструктуру.
Поручение необходимо выполнить до 1 декабря, уточняется в материале.
Ранее Мишустин заявил, что транспортная отрасль в России движется вперёд, несмотря на антироссийские санкции, а также обеспечивает поставки в другие страны экспортной продукции.
7 ноября он сообщил, что правительство утвердило стратегию по цифровой трансформации транспортной отрасли России до 2030 года.