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Мишустин поручил проработать реализацию проектов развития городских электричек

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Российский премьер Михаил Мишустин поручил проработать параметры реализации проектов по развитию городских электричек.
Мишустин поручил проработать реализацию проектов развития городских электричек
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте правительства.

Отмечается, что Минтрансу, Минфину и Минэкономразвития совместно с ОАО «РЖД» необходимо проработать параметры реализации проектов по развитию городских электричек до 2030 года, чтобы модернизировать транспортную инфраструктуру.

Поручение необходимо выполнить до 1 декабря, уточняется в материале.

Ранее Мишустин заявил, что транспортная отрасль в России движется вперёд, несмотря на антироссийские санкции, а также обеспечивает поставки в другие страны экспортной продукции.

7 ноября он сообщил, что правительство утвердило стратегию по цифровой трансформации транспортной отрасли России до 2030 года.

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