Мишустин: транспортная отрасль в России движется вперёд вопреки санкциям
Во время пленарной сессии форума «Транспорт России» он подчеркнул, что России в условиях формирования нового многополярного мира удалось оперативно перестроить внешнюю торговлю.
По его словам, страна быстро развернула грузовые потоки на Юг и Восток.
«Важно завершить начатые системные преобразования», — сказал Мишустин.
Для этого, заверил он, на финансирование развития транспортной системы в ближайшие несколько лет предусмотрено около 1,5 трлн рублей ежегодно.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что страна в транспортной сфере продолжит взаимодействие с Россией и Китаем.