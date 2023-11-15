Мишустин: транспортная отрасль в России движется вперёд вопреки санкциям

Транспортная отрасль в России движется вперёд, несмотря на антироссийские санкции, а также обеспечивает поставки в другие страны экспортной продукции. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Во время пленарной сессии форума «Транспорт России» он подчеркнул, что России в условиях формирования нового многополярного мира удалось оперативно перестроить внешнюю торговлю.

По его словам, страна быстро развернула грузовые потоки на Юг и Восток.

«Важно завершить начатые системные преобразования», — сказал Мишустин.

Для этого, заверил он, на финансирование развития транспортной системы в ближайшие несколько лет предусмотрено около 1,5 трлн рублей ежегодно.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что страна в транспортной сфере продолжит взаимодействие с Россией и Китаем.