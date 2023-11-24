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OZON заключил мировое соглашение с покупателем из-за проблем с доставкой чая

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Ивановский областной суд утвердил мировое соглашение между OZON (основным юрлицом — компанией «Интернет Решения») и покупателем Максимом Копейкиным.
OZON заключил мировое соглашение с покупателем из-за проблем с доставкой чая
  • Gettyimages.ru
  • © South_agency

Как пишет РБК, мужчина в феврале 2022 года оплатил на площадке зелёный чай за 89 рублей.

Но на следующий день OZON без объяснения причин вернул средства и отказался доставить заказ.

Покупатель обратился в суд.

В OZON заявили, что не продали чай, так как его не было в наличии.

Но суд первой инстанции встал на сторону истца и признал недействительным пункт оферты OZON, который позволял аннулировать заказ из-за отсутствия товара.

Суд также постановил взыскать с маркетплейса компенсацию морального вреда в размере 500 рублей, 250 рублей штрафа и 71 рубля за почтовые расходы, но отказал по другим требованиям.

В апелляции и кассации согласились с этим решением.

Копейкин обратился в Верховный суд, который посчитал, что возврат денег не является основанием для отказа от исполнения обязательств, то есть поставки чая покупателю, и постановил вернуть дело на новое рассмотрение со стадии апелляции.

В итоге было заключено мировое соглашение, с ответчика дополнительно была взыскана компенсация морального вреда в пользу истца в размере 5 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что Верховный суд постановил пересмотреть дело жительницы Казани, которая в результате ошибки в номере телефона перевела 1 млн рублей незнакомому человеку. Женщина взяла кредит для ремонта квартиры и через банкомат попыталась перевести деньги рабочему для покупки стройматериалов. При этом жительница Казани ввела неверный номер телефона — и миллион ушёл на карту постороннему человеку. Банк не смог их вернуть.

Ответчик, который получил деньги, сообщил, что потерял банковскую карту, а о платеже узнал в банке, куда пришёл, чтобы разблокировать другую свою карту. Между тем в банке, по его словам, ему сказали, что мошенники сняли с его карт почти все средства.

В результате суд отклонил иск, так как не было данных, что деньги в банкомат положила именно эта женщина. С данным подходом не согласился Верховный суд и постановил пересмотреть дело.

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