В Омской области рассказали о программе обучения для женщин с детьми
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Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на региональное Министерство труда и социального развития.
Отмечается, что для безработных мам дошкольников, женщин в декретном отпуске, жён участников СВО и многих других категорий в регионе доступно около 200 образовательных программ.
Обучение проводят преподаватели вузов и колледжей. Получить новую специальность можно и дистанционно.
Наиболее популярные курсы: «UI-дизайнер: практические навыки дизайнера интерфейсов», «Психология в образовании и социальной сфере», «Контрактная система в сфере государственных и муниципальных закупок», «Азбука цифры», «Специалист по тестированию в области информационных технологий», «Логопедия», «Бизнес-психология», «Бухгалтерский учёт в коммерческих организациях», «Управление персоналом и кадровое делопроизводство».
Как рассказали в ведомстве, 85,5% получивших новую специальность в 2022 году успешно нашли работу или организовали собственное дело.
Ранее сообщалось, что более 1,2 тыс. самозанятых проконсультировали в Корпорации развития Удмуртии.