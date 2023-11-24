В Омской области рассказали о программе обучения для женщин с детьми

В Омской области рассказали о доступности образовательных программ для женщин с детьми в рамках нацпроекта «Демография».

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на региональное Министерство труда и социального развития.

Отмечается, что для безработных мам дошкольников, женщин в декретном отпуске, жён участников СВО и многих других категорий в регионе доступно около 200 образовательных программ.

Обучение проводят преподаватели вузов и колледжей. Получить новую специальность можно и дистанционно.

Наиболее популярные курсы: «UI-дизайнер: практические навыки дизайнера интерфейсов», «Психология в образовании и социальной сфере», «Контрактная система в сфере государственных и муниципальных закупок», «Азбука цифры», «Специалист по тестированию в области информационных технологий», «Логопедия», «Бизнес-психология», «Бухгалтерский учёт в коммерческих организациях», «Управление персоналом и кадровое делопроизводство».

Как рассказали в ведомстве, 85,5% получивших новую специальность в 2022 году успешно нашли работу или организовали собственное дело.

Ранее сообщалось, что более 1,2 тыс. самозанятых проконсультировали в Корпорации развития Удмуртии.