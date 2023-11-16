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Более 1,2 тысячи самозанятых проконсультировали в Корпорации развития Удмуртии

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Корпорация развития Удмуртии оказала содействие более 1,2 тыс. самозанятых граждан, предоставив им консультации по налогам, а также по юридическим и маркетинговым вопросам.
Более 1,2 тысячи самозанятых проконсультировали в Корпорации развития Удмуртии
  • Gettyimages.ru
  • © YurolaitsAlbert

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

Отмечается, что на сегодняшний день статус самозанятого получили 63,5 тыс. жителей региона.

Для самозанятых разработаны специальные меры поддержки в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

«Одной из наиболее популярных мер поддержки для самозанятых остаются консультации по налоговым, юридическим и маркетинговым вопросам. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество получателей выросло в два раза», — прокомментировал министр экономики Удмуртии Сергей Юрин.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в малом и среднем бизнесе Калининградской области заняты 240 тыс. человек.

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