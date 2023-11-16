Более 1,2 тысячи самозанятых проконсультировали в Корпорации развития Удмуртии
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Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.
Отмечается, что на сегодняшний день статус самозанятого получили 63,5 тыс. жителей региона.
Для самозанятых разработаны специальные меры поддержки в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».
«Одной из наиболее популярных мер поддержки для самозанятых остаются консультации по налоговым, юридическим и маркетинговым вопросам. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество получателей выросло в два раза», — прокомментировал министр экономики Удмуртии Сергей Юрин.
Ранее «Янтарный край» сообщал, что в малом и среднем бизнесе Калининградской области заняты 240 тыс. человек.