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Кожемяко заявил, что Лукашенко предлагал Сапеге и Протасевичу сыграть свадьбу

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Губернатор Приморья Олег Кожемяко сообщил, что вместе с белорусским лидером Александром Лукашенко предлагал Софье Сапеге и Роману Протасевичу сыграть свадьбу, но молодой человек отказался.
Кожемяко заявил, что Лукашенко предлагал Сапеге и Протасевичу сыграть свадьбу
  • © AP Photo / Leonid Shcheglov

Он подчеркнул, что во время разговора Сапега заявила, что просто влюбилась в Протасевича, а он её «кинул».

«Я с Александром Григорьевичем разговаривал, мы предложили им пожениться — и выпустить их, но он (Протасевич. — RT) от неё отказался», — приводит РИА Новости слова Кожемяко.

Губернатор подчеркнул, что на данный момент Сапега проживает с родителями, у неё всё хорошо.

В июне Лукашенко рассказал, что помиловал Романа Протасевича, так как тот сделал всё, что обещал, и признал неправильность своих поступков.

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