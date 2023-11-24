Кожемяко заявил, что Лукашенко предлагал Сапеге и Протасевичу сыграть свадьбу
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Он подчеркнул, что во время разговора Сапега заявила, что просто влюбилась в Протасевича, а он её «кинул».
«Я с Александром Григорьевичем разговаривал, мы предложили им пожениться — и выпустить их, но он (Протасевич. — RT) от неё отказался», — приводит РИА Новости слова Кожемяко.
Губернатор подчеркнул, что на данный момент Сапега проживает с родителями, у неё всё хорошо.
В июне Лукашенко рассказал, что помиловал Романа Протасевича, так как тот сделал всё, что обещал, и признал неправильность своих поступков.