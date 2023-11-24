В МФЦ Москвы проходит акция «Поздравь маму»
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.
Акция приурочена ко Дню матери, который отмечается 26 ноября. Она проводится совместно с «Почтой России».
В центрах госуслуг также организовали праздничную программу: установили фотозоны, подготовили мастер-классы по рисованию, рукоделию и изготовлению косметики.
Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой сообщала, что в столице по случаю Дня матери пройдёт ряд мероприятий.