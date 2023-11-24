В МФЦ Москвы проходит акция «Поздравь маму»

Москвичи смогут отправить своим матерям поздравительные открытки в рамках акции «Поздравь маму», которая пройдёт с 24 по 26 ноября в столичных центрах госуслуг.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Акция приурочена ко Дню матери, который отмечается 26 ноября. Она проводится совместно с «Почтой России».

В центрах госуслуг также организовали праздничную программу: установили фотозоны, подготовили мастер-классы по рисованию, рукоделию и изготовлению косметики.

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой сообщала, что в столице по случаю Дня матери пройдёт ряд мероприятий.