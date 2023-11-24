В Красноярском крае возбудили уголовное дело против экс-депутата Гольдмана

Правоохранительные органы Красноярского края возбудили уголовное дело против бизнесмена и экс-депутата законодательного собрания региона Романа Гольдмана.

Информация об этом появилась в Telegram-канале пресс-службы краевого главка МВД.

«В ГУ МВД России по Красноярскому краю уже обратились более тысячи пайщиков сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива «Агро Вклад», принадлежащего Роману Гольдману», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что предварительная сумма ущерба составила более 1 млрд рублей.

На данный момент полицейские проводят все необходимые следственно-оперативные мероприятия.

Ранее суд смягчил приговор бывшему мэру Владивостока Олегу Гуменюку до 12 лет колонии.

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