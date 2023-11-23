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Полиция в Подмосковье задержала двух мошенников, связанных с лизингом техники

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Полицейские в Московской области задержали подозреваемых в мошенничестве с лизингом спецтехники.

Как сообщает РИА Новости, об этом заявила начальник пресс-службы областного главка МВД России Татьяна Петрова.

По её словам, представитель организации, занимающейся долгосрочной арендой имущества, написал заявление в полицию о том, что гендиректор фирмы «заключил с их компанией договоры лизинга».

«После получения трёх автомобилей-самосвалов и одного автобетоносмесителя клиент перестал выполнять условия договора, не вернул технику и отключил установленные на ней GPS-маяки», — отметила она.

Уточняется, что стоимость похищенной техники превышает 29 млн рублей.

Она отметила, что правоохранители задержали злоумышленников в съёмной квартире, где были изъяты договоры лизинга, печати организаций и другие доказательства мошенничества. 

По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ст. 159 УК России). 

Ранее Октябрьский районный суд Архангельска вынес приговор 18 участникам организованной группы, которые устраивали подставные дорожные аварии с целью получения страховки.

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