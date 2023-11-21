В Архангельской области осуждены участники группы, специально устраивавшие ДТП
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Архангельской области.
«В Архангельской области вынесен приговор по уголовному делу в отношении 18 участников организованной группы, обвиняемых в мошенничестве в сфере автострахования», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, двое жителей Архангельска создали группу из автовладельцев, которые умышленно повреждали автомобили и требовали от страховых организаций выплаты по страховому возмещению.
Отмечается, что автовладельцы умышленно сталкивали свои машины друг с другом.
С сентября 2016 года по август 2019 года злоумышленниками похищено более 3 млн рублей страховых выплат.
Несколько человек из группы получили наказание в виде исправительных работ. Кроме того, некоторые члены группы получили наказание в виде лишения свободы сроком от двух лет шести месяцев до шести лет.
В июне адвокат Филипп Наставшев рассказал, как водителям выбрать страховую компанию, чтобы не оказаться жертвами мошенников.