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В Архангельской области осуждены участники группы, специально устраивавшие ДТП

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Октябрьский районный суд Архангельска вынес приговор 18 участникам организованной группы, которые устраивали подставные дорожные аварии с целью получения страховки.
В Архангельской области осуждены участники группы, специально устраивавшие ДТП
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Архангельской области.

«В Архангельской области вынесен приговор по уголовному делу в отношении 18 участников организованной группы, обвиняемых в мошенничестве в сфере автострахования», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, двое жителей Архангельска создали группу из автовладельцев, которые умышленно повреждали автомобили и требовали от страховых организаций выплаты по страховому возмещению.

Отмечается, что автовладельцы умышленно сталкивали свои машины друг с другом.

С сентября 2016 года по август 2019 года злоумышленниками похищено более 3 млн рублей страховых выплат.

Несколько человек из группы получили наказание в виде исправительных работ. Кроме того, некоторые члены группы получили наказание в виде лишения свободы сроком от двух лет шести месяцев до шести лет.

В июне адвокат Филипп Наставшев рассказал, как водителям выбрать страховую компанию, чтобы не оказаться жертвами мошенников.

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