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Адвокат Наставшев посоветовал водителям проверять лицензию автостраховщиков

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Адвокат Филипп Наставшев рассказал, как водителям выбрать страховую компанию, чтобы не оказаться жертвами мошенников.
Адвокат Наставшев посоветовал водителям проверять лицензию автостраховщиков
  • Gettyimages.ru

В беседе с Общественной службой новостей эксперт посоветовал проверить лицензию и убедиться, что она действительна.

Также рекомендуется ознакомиться с отзывами других клиентов об автостраховщике.

Кроме того, важно изучить договор страхования, прочитать все условия и задать вопросы своему менеджеру, если что-то неясно.

Важно помнить, что мошенники могут использовать низкие ставки, чтобы привлечь клиентов. Не менее важно следить за сроками оплаты страховки и возможными изменениями условий страхования.

Ранее в пресс-службе ВТБ сообщили, что 90% случаев мошенничества, жертвами которых становятся клиенты кредитных организаций, приходятся на манипуляции с использованием приёмов социальной инженерии. Также распространён фишинг.

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