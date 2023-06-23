ВТБ назвал социальную инженерию и фишинг самыми популярными схемами мошенничества
- РИА Новости
- © Евгений Биятов
Об этом пишут «Известия».
В ВТБ отметили, что с января по апрель злоумышленники чаще использовали для звонков мессенджеры. Однако уже в мае ситуация изменилась, попытки мошенников обмануть клиентов с помощью обычной телефонной связи выросли в 1,5 раза по сравнению с апрелем, их доля превысила 53%.
Также с начала этого года банк выявил и заблокировал почти пять тыс. различных фишинговых и мошеннических ресурсов и аккаунтов в соцсетях — на треть больше, чем годом ранее.
Ранее доктор психологических наук, профессор кафедры психологии Международного университета «Дубна» Александр Венгер в беседе с Inforeactor посоветовал не вступать в разговор с потенциальными мошенниками.