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ВТБ назвал социальную инженерию и фишинг самыми популярными схемами мошенничества

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В пресс-службе ВТБ сообщили, что 90% случаев мошенничества, жертвами которых становятся клиенты кредитных организаций, приходятся на манипуляции с использованием приёмов социальной инженерии. Также распространён фишинг.
ВТБ назвал социальную инженерию и фишинг самыми популярными схемами мошенничества
  • РИА Новости
  • © Евгений Биятов

Об этом пишут «Известия».

В ВТБ отметили, что с января по апрель злоумышленники чаще использовали для звонков мессенджеры. Однако уже в мае ситуация изменилась, попытки мошенников обмануть клиентов с помощью обычной телефонной связи выросли в 1,5 раза по сравнению с апрелем, их доля превысила 53%.

Также с начала этого года банк выявил и заблокировал почти пять тыс. различных фишинговых и мошеннических ресурсов и аккаунтов в соцсетях — на треть больше, чем годом ранее.

Ранее доктор психологических наук, профессор кафедры психологии Международного университета «Дубна» Александр Венгер в беседе с Inforeactor посоветовал не вступать в разговор с потенциальными мошенниками.

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