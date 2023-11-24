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В ДТП под Новосибирском погиб человек

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Один человек погиб, ещё трое пострадали в дорожной аварии с выездом на встречную полосу на территории Болотнинского района Новосибирской области.

Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

Отмечается, что водитель автомобиля Daewoo Nexia на 142-м км автодороги выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с автомобилем Honda Freed.

«Водитель автомобиля Daewoo скончался, а его пассажиры 1998 и 1999 года рождения получили травмы», — говорится в сообщении.

Кроме того, травмирована пассажирка автомобиля Нonda. 

Ранее в Махачкале водитель сбил двух девочек, в результате чего одна погибла, а вторую госпитализировали.

Также в ДТП с микроавтобусом в Свердловской области погиб один человек.

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