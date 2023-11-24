В ДТП под Новосибирском погиб человек
Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.
Отмечается, что водитель автомобиля Daewoo Nexia на 142-м км автодороги выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с автомобилем Honda Freed.
«Водитель автомобиля Daewoo скончался, а его пассажиры 1998 и 1999 года рождения получили травмы», — говорится в сообщении.
Кроме того, травмирована пассажирка автомобиля Нonda.
Ранее в Махачкале водитель сбил двух девочек, в результате чего одна погибла, а вторую госпитализировали.
Также в ДТП с микроавтобусом в Свердловской области погиб один человек.