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Девочка погибла, ещё одна ранена в результате наезда автомобиля в Махачкале

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В Махачкале водитель сбил двух девочек, в результате чего одна погибла, а вторую госпитализировали.

Об этом заявили в пресс-службе МВД Дагестана.

Как сообщает ведомство в Telegram, 21-летний местный житель на автомобиле Hyundai ix35 совершил наезд на двух девочек 9—10 лет, которые переходили проезжую часть дороги вне зоны пешеходного перехода. 

«Одна из девочек от полученных тяжких телесных повреждений скончалась на месте происшествия», — сказано в заявлении.

Вторую девочку с травмами госпитализировали. Её состояние оценивается как критическое.

Ранее один человек погиб в результате ДТП с участием минивэна в Свердловской области.

22 ноября четыре человека погибли и один пострадал из-за аварии на 32-м км автодороги Владикавказ — Алагир в Северной Осетии.

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