МЧС: четыре человека скончались в результате ДТП с лошадью в Северной Осетии
Об этом информирует региональное управление МЧС.
Отмечается, что водитель Mercedes столкнулся с лошадью и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Lada Granta.
«Огнеборцы произвели обесточивание транспортных средств, чтобы предотвратить возгорание», — заявили в ведомстве.
Сообщается, что в результате аварии погибли четыре человека, которые находились в Lada Granta.
Кроме того, пострадал водитель Mercedes.
Ранее сообщалось, что один человек погиб в результате столкновения пассажирского автобуса с автофургоном и легковым автомобилем в Липецкой области.
21 ноября два человека погибли, ещё двое пострадали в результате ДТП, произошедшего из-за вышедшей на дорогу коровы в Мостовском районе Краснодарского края.