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МЧС: четыре человека скончались в результате ДТП с лошадью в Северной Осетии

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Четыре человека погибли и один пострадал из-за аварии на 32 км автодороги Владикавказ — Алагир в Северной Осетии.

Об этом информирует региональное управление МЧС.

Отмечается, что водитель Mercedes столкнулся с лошадью и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Lada Granta.

«Огнеборцы произвели обесточивание транспортных средств, чтобы предотвратить возгорание», — заявили в ведомстве.

Сообщается, что в результате аварии погибли четыре человека, которые находились в Lada Granta.

Кроме того, пострадал водитель Mercedes.

Ранее сообщалось, что один человек погиб в результате столкновения пассажирского автобуса с автофургоном и легковым автомобилем в Липецкой области.

21 ноября два человека погибли, ещё двое пострадали в результате ДТП, произошедшего из-за вышедшей на дорогу коровы в Мостовском районе Краснодарского края.

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