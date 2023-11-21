В Краснодарском крае два человека погибли в ДТП из-за вышедшей на дорогу коровы

Два человека погибли, ещё двое пострадали в результате ДТП, произошедшего из-за вышедшей на дорогу коровы в Мостовском районе Краснодарского края.

Об этом информирует МВД России по региону.

«Два человека погибли в ДТП из-за вышедшей на дорогу коровы в Мостовском районе», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, водитель Mercedes сбил корову, которая внезапно появилась на дороге. От удара животное отбросило на встречную полосу движения, где его сбила машина скорой помощи.

После столкновения Mercedes врезался в стоящий на обочине автомобиль Lada, после чего опрокинулся.

В результате аварии погибли пассажиры Mercedes.

Ранее сообщалось, что женщина и ребёнок погибли в результате ДТП с грузовиком в Саратовской области.